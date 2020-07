I convocati per Roma-Fiorentina: Ancora OUT Dragowski

Da poco il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati che partiranno per Roma per la trasferta capitolina contro i giallorossi. Non ce la fa Dragowski; tra i pali viola ci sarà ancora una volta Terracciano. Ecco la lista completa: Terracciano, Brancolini, Chiorra, Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti, Agudelo, Badelj, Duncan, Ghezzal, Pulgar, Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic.

