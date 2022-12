I costi di Odriozola sono troppo elevati anche per la Roma e allora i giallorossi vanno su un altro spagnolo

Il destino di Alvaro Odriozola sembrava doversi legare ancora alla Serie A ma ad ora le avances di Juve e Roma si sono bloccate davanti ai costi del classe ’95. Il Real Madrid non ci punta, e Ancelotti non l’ha mai schierato in questa stagione, ma vorrebbe monetizzare dalla sua cessione dopo averlo pagato 30 milioni nel 2018. Secondo Calciomercato.com per l’esterno basco richieste troppo elevate e allora la Roma sembra voler puntare a questo punto su un altro spagnolo come Hector Bellerin, sbarcato al Barcellona in estate ma poco utilizzato finora.