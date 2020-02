I costi “nascosti” della Mercafir: ecco le cifre che hanno spaventato Commisso. Altro che i 22 milioni previsti dal bando

Si è discusso tanto, e tanto si discuterà, relativamente alle cifre che hanno disincentivato Rocco Commisso dall’idea di andare a capofitto sulla soluzione Mercafir per la realizzazione della nuova casa della Fiorentina. Il costo dell’area sud, quella messa in vendita dal Comune, è stato stimato in 22 milioni di euro ma l’elemento che hanno indispettito il patron viola è rappresentato dai costi collaterali che prevede la liberazione della stessa area: 9 milioni per demolizioni e smaltimento, 11,5 milioni per opere di urbanizzazione, altri 2 per l’imposta di registro e ulteriori 6 per contributi di costruzione. Questi i dati ufficiali riportati dal Corriere della Sera ed emersi in seconda battuta, quasi come costi “nascosti”: dai 22 iniziali ad oltre 50 milioni, per un’area potenzialmente soggetta a mille intoppi e ostacoli burocratici. Ecco perché Commisso ha orientato il suo sguardo verso Campi Bisenzio.