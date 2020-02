I Della Valle pronti a sbarcare nel calcio inglese?

Da quando i Della Valle hanno venduto la Fiorentina ad oggi non sono mancate di certo le indiscrezioni su un loro possibile ritorno da proprietari nel mondo del calcio. Adesso è la volta di rumors provenienti dall’Inghilterra, secondo i quali i DV sarebbero interessati a rilevare lo Sheffield Wednesday, club che milita nella Championship (Serie B inglese) e che è ancora in corsa in FA Cup dove dovrà affrontare il Manchester City al quinto turno.

L’attuale proprietario, il thailandese Dejphon Chansiri però, per il momento, non sembra del tutto intenzionato a cedere la squadra.