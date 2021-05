I Della Valle pronti al ritorno in Serie A: vicino l’accordo con Lotito

Arrivano delle novità sul futuro della Salernitana. Il club campano è di proprietà di Claudio Lotito, presidente anche della Lazio: per via delle norme Noif, non si può essere i proprietari di due club che militano nella stessa categoria. Per questo la società deve essere venduta, pena l’esclusione dal prossimo campionato di Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Città, aumentano le possibilità di un acquisto della Salernitana da parte dei fratelli Della Valle. Gli ex proprietari della Fiorentina avrebbero fatto uno scatto in avanti e sarebbero davvero vicini all’acquisizione della società.

L’accelerata sarebbe arrivata proprio nella giornata di oggi quando, nell’ultimo Consiglio Federale, si è ribadito il no secco alla multiproprietà in Serie A. Nessuna deroga per Lotito dunque, che aveva pensato di chiedere un allungamento dei tempi in vista della prossima stagione, restando proprietario sia dei biancocelesti che dei granata. Ma questo non è stato possibile e così senza la deroga Figc per la multiproprietà, via libera alle trattative con Lotito.