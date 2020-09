I destini incrociati dal mercato di Pulgar e De Paul

La Gazzetta dello Sport di oggi prova a fare quadrato intorno al destino Rodrigo de Paul, centrocampista di qualità in forza all’Udinese e cercato spesso dalla Fiorentina. Secondo la rosea c’è chi dà per sicuro l’approdo del talento argentino al Leeds in Premier League entro lunedì. Ma finora niente di concreto è arrivato: dall’Udinese fanno sapere che non ci sono accordi e non si esclude che il giocatore possa restare in bianconero. Va sottolineato come queste voci di mercato vadano a braccetto con quelle che trattano di un interessamento da parte del club inglese al centrocampista viola Erick Pulgar. Il Leeds ha bisogno di un centrocampista, resta da capire su chi dei due alla fine andrà la scelta della dirigenza della società della contea del West Yorkshire.

