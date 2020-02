Emre Kocadag, direttore generale del Besiktas, ha parlato a ghanasoccer.net dei dettagli dell’operazione Boateng, arrivato in prestito dalla Fiorentina: “Dopo 10 presenze per almeno 45 minuti, il contratto di Boateng sarà esteso automaticamente per la prossima stagione. Una partita è già stata giocata, ne mancano altre 9″. Il sito spiega poi come il Besiktas non pagherà niente alla Fiorentina, ma si occuperà dell’intero ingaggio del giocatore.