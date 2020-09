I dettagli di Jack: L’ex Milan vorrebbe un’ulteriore opzione di contratto, ma c’è voglia di chiudere

Per Bonaventura sembra praticamente tutto fatto. Le parti stanno lavorando per arrivare ad un accordo. Secondo quanto scrive La Nazione, si tratta su di una base biennale, con il giocatore che vorrebbe un’opzione di una ulteriore stagione, magari da far scattare al raggiungimento di alcuni bonus. Niente di insormontabile anche perché entrambe le parti vogliono chiudere la trattativa con reciproca soddisfazione.

