I dettagli di una sentenza improvvisa e immediata: la penalizzazione, le sanzioni e il ricorso della Juventus. E intanto la Fiorentina “rivede” l’Europa

La notizia è arrivata ieri sera e si è abbattuta come uno tsunami sul mondo del calcio, in particolare quello italiano. La penalizzazione immediata di 15 punti inflitta alla Juventus ha provocato reazioni in tutto il Paese, specialmente via social, tra chi si è detto soddisfatto del provvedimento e chi invece l’ha ritenuto eccessivo. Ma al netto delle opinioni, è opportuno ripercorrere l’evolversi della vicenda per capire nel dettaglio che cosa riguarda questa sentenza.

Il primo aspetto da precisare è che la penalizzazione in classifica è la conseguenza del coinvolgimento della Juventus nel caso delle plusvalenze fittizie, relative al procedimento archiviato lo scorso anno. In futuro poi ci sarà un nuovo processo sportivo per gli atti rimanenti dell’inchiesta Prisma, quelli riguardanti i bilanci antefatti del club bianconero e le scritture private non depositate in Lega per il pagamento degli stipendi ai giocatori nei mesi di lockdown. Questo fondamentalmente è il motivo per cui non sono comparsi i nomi di altre squadre nei fatti di ieri.

Altro punto importante è la posizione della Juventus. Oltre ai 15 punti di penalizzazione, infatti, il club bianconero ha visto infliggere pene pesanti anche nei confronti dei suoi ex dirigenti: due anni e mezzo a Paratici, due anni ad Agnelli e Arrivabene, un anno e quattro mesi a Cherubini (dovrà essere trovato un nuovo direttore sportivo) e otto mesi a Nedved. Di fronte a tali sanzioni la Juventus, tramite nota ufficiale, ha comunicato che presenterà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Da sottolineare che quest’ultimo si limiterà a valutare la correttezza della procedura, senza entrare nel merito della questione.

E nel frattempo? In attesa che anche il ricorso venga valutato, la penalizzazione è a tutti gli effetti ufficiale e di conseguenza influente sull’attuale classifica. A poche ore dall’inizio dell’ultimo turno di andata, la Juventus si ritrova al decimo posto con soli 22 punti. Scalano di conseguenza tutte le squadre dal nono posto in su, con l’Udinese al momento settima a 25 punti e con la Fiorentina (e il Torino) a sole due lunghezze di distanza dalla zona Conference League.