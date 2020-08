I dubbi di e su Ceccherini: c’è ancora posto per lui nella Fiorentina?

A meno di una cessione di Pezzella o Milenkovic o dell’arrivo di Thiago Silva, non si prevedono grossi cambiamenti nella difesa della Fiorentina per la prossima stagione. Uno dei giocatori il cui futuro è in dubbio è Federico Ceccherini, che si appresterebbe a cominciare la terza stagione con il club viola. Arrivato dal Crotone nell’estate del 2018, il difensore livornese non è mai stato un titolare della retroguardia gigliata: 15 presenze nella prima annata in riva all’Arno, altrettante nella seconda.

A 28 anni Ceccherini potrebbe decidere di lasciare la Fiorentina per trasferirsi in una squadra, di minor livello rispetto a quella di Iachini, che gli garantisca un posto da titolare. Anche lo stesso club di Commisso starebbe riflettendo sul futuro del classe ’92 e nelle prossime settimane potrebbe arrivare novità in tal senso.