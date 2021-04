I dubbi di Iachini in vista del Sassuolo: una mediana folta, chi si accomoderà in panchina?

Tutta la squadra è a disposizione di mister Iachini ad eccezione di Kokorin, che continua nel suo lavoro personalizzato. Recuperato anche Igor che molto probabilmente farà parte della trasferta di Reggio Emilia. Attualmente, per il tecnico marchigiano il principale dubbio è legato al centrocampo: con il rientro di Pulgar dalla squalifica c’è infatti grande abbondanza al centro. Le ultime indicazioni parlano di una possibile esclusione di Castrovilli, con il cileno regista e Amrabat e Bonaventura mezzali. Martedì però ci sarà il turno infrasettimanale, quindi non mancherà l’occasione di mettersi in mostra per nessuno. Sassuolo, Verona e poi Juventus. Tre partite in otto giorni che ci diranno tanto. L’obbligo per la Fiorentina è smuovere la classifica e mantenere il gap maturato sul Cagliari. Per i sardi il calendario prevede Parma, Udinese e Roma.