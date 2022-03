I dubbi di Inzaghi in vista della gara contro la Fiorentina: due pedine del centrocampo nerazzurro in dubbio

La Fiorentina prepara la delicata sfida di sabato contro l’Inter. Per Inzaghi alcuni dubbi, soprattutto a centrocampo. Non ha preso parte all’allenamento di ieri Arturo Vidal a causa di un leggero stato influenzale, mentre Brozovic e De Vrij hanno svolto solamene lavoro personalizzato.

I nerazzurri dispongono senz’altro di una rosa ampia e le alternative per rimpiazzare eventuali defezioni non mancano. Tuttavia le ultime prestazioni poco convincenti di Dzeko e compagni lasciano buone speranze alla squadra di Italiano, visto che la Fiorentina ha tutte le carte in regola per giocarsi la partita di San Siro ad armi pari.