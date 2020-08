I due assi (mica da poco) da calare

Duncan e Benassi sono ad oggi, di fatto, la coppia di riserve di centrocampo della Fiorentina.

Il primo, arrivato a gennaio per circa sedici milioni dal Sassuolo, si è inserito bene fin da subito negli schemi di Iachini (che lo aveva allenato in neroverde) mentre il secondo, nonostante il recente infortunio, ha in dote diciassette gol in maglia viola e ha dimostrato in questi anni di essere un calciatore che fa sempre comodo per questa sua caratteristica.

Due giovani esperti sui quali i viola possono puntare ad occhi chiusi, nonostante l’arrivo di Amrabat e quello probabile di un altro centrocampista.

Alfred e Marco, la Fiorentina in mezzo al campo ha due assi da calare mica da poco.