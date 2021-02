I due club che non si dimenticano di Pulgar

Durante lo scorso calciomercato, il centrocampista cileno della Fiorentina, Erick Pulgar, è stato uno dei principali obiettivi sia dell’Atlético Madrid che del Real Betis di Siviglia. Due club che non hanno però affondato il colpo a gennaio, ma che di certo non hanno accantonato la possibilità di metterlo sotto contratto in futuro. La notizia viene rilanciata da Fichajes.net in Spagna.

Il prezzo del cartellino richiesto dalla Fiorentina non sarà esattamente basso, quindi sia i biancorossi che i biancoverdi se vorranno veramente il cileno dovranno frugarsi le tasche per chiudere eventualmente l’acquisto.