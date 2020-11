I due dati che danno forza alla riconferma di Iachini sulla panchina della Fiorentina, ma la sosta permetterà di valutare…

Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi leggiamo il commento di Luca Calamai sulla partita di ieri tra Fiorentina e Parma. La squadra viola ha lottato dimostrando di essere vicina a Iachini e il Parma non ha effettuato una sola conclusione verso la porta di Dragowski. Questi i due dati di cui il presidente Rocco Commisso e i suoi collaboratori hanno preso atto al termine del grigio pareggio del Tardini. Quindi, a caldo, l’idea della dirigenza viola è quella di andare avanti con Beppe Iachini, ma la sosta per la Nazionale permetterà alla Fiorentina di valutare, con calma, questo orientamento.

