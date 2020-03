I due giocatori che servono alla Fiorentina del futuro? Un regista ed un attaccante: tutto parte da lì

Il primo punto su cui fondare il prossimo mercato della Fiorentina è sicuramente un regista. A questa squadra manca terribilmente un uomo capace di palleggiare, un uomo capace di dare ritmo. Servirebbe Badelj, ma no, non quello che c’è adesso bensì il Milan Badelj che lasciò Firenze per Roma.

Servirebbe un uomo alla Pizarro, un metronomo di mestiere che, con coraggio, possa trascinare la squadra ed organizzarla al meglio. Il lavoro che la dirigenza della Fiorentina dovrà fare sul mercato, dovrà essere preciso.

Non mirare alla quantità per ruolo, quanto alla qualità. Un regista capace di mettersi la squadra sulle spalle affiancato ad un attaccante d’esperienza ed affidabile. Infatti, trascurando anche l’affaire Chiesa, probabilmente la Fiorentina resterà con un Ribery rientrante dall’Infortunio e senza alcuni delle sue pianticelle che manderà a crescere all’estero.

Quindi serve un uomo che garantisca goal e gioco in un reparto che, in questa stagione, non ha funzionato al meglio.

Inoltre ci sarà quel Kouamè che, arrivato a gennaio ma inutilizzabile, sarà pronto per dare velocità al gioco e che quindi, affiancato ad un numero nove potrà dare il meglio di sè stesso come al Genoa nella scorsa stagione.

Un regista ed una punta. Due giocatori ma che garantiscono alla Fiorentina, visto lo scheletro da cui ripartirà, una ossatura solida e capace per poter tornare a lottare nelle posizioni che contano.