I due giocatori che servono per far contento Iachini

Il mercato di gennaio fatto dalla Fiorentina viene ritenuto all’interno della società, un mercato di prospettiva. Per questo motivo non c’è grandissima fretta tra i dirigenti viola per mettere a segno altri colpi. Fatta questa premessa si può dire che per accontentare Iachini ci sono due priorità: un centrocampista abile a fare e disfare gioco e una punta con molti gol in canna.

I nomi giusti secondo La Nazione sono Torreira e Piatek. Il primo ha un prezzo che si aggira sui 35 milioni di euro. Più economico, relativamente, il secondo che costa 25 milioni di euro.