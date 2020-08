I due rinnovi di contratto che fanno tremare la Fiorentina

A differenza di Gaetano Castrovilli, pronto a prolungare con la Fiorentina fino al 2025, ci sono due casi che fanno tremare la Viola. Ci riferiamo a German Pezzella e Nikola Milenkovic, entrambi in scadenza nel 2022: ai due è già stato proposto un prolungamento del contratto, ma per adesso non è arrivato alcun tipo di risposta.

I prossimi giorni, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, saranno decisivi anche perché il tecnico viola, Beppe Iachini, li considera due pilastri della difesa e il rischio, invece, potrebbe essere quello di vederli partire. Un’ipotesi da evitare e per questo la Fiorentina si è mossa in anticipo per proporre loro il nuovo accordo. Adesso il club di Rocco Commisso è in attesa di un sì o di un no che potrebbero significare tanto, in un senso o nell’altro, nell’economia del mercato gigliato.