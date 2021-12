I due stonfi in faccia non rimbambiscono Biraghi e Gonzalez fa fuochi d’artificio. Ma Amrabat è davvero pernicioso

Il Bologna prova a anestetizzare Torreira e Vlahovic, ma la Fiorentina non si fa irretire e sfodera altre risorse. Al rientro in campo nel secondo tempo la squadra viola si sgranocchia la resistenza dei rossoblu con una punizione pennellata, un rigore ineccepibile e, soprattutto, con Gonzalez che fa i fuochi d’artificio.

Biraghi – 7 – I due stonfi in faccia nei primi minuti non lo rimbambiscono. Il gol su punizione è un arcobaleno che illumina la sua prestazione.

Gonzalez – 8 – Assist per il primo gol, conquista la punizione per il secondo e il rigore per il tris. Incontenibile quando parte palla al piede.

Amrabat – 5 – Prima regala la palla al Bologna, poi commette un inutile fallo. Davvero pernicioso.

