I due tabù casalinghi spezzati dalla Fiorentina

Dopo il 3-0 contro il Cagliari, la Fiorentina è tornata a vincere al Franchi contro lo Spezia con lo stesso punteggio. Due prestazioni al limite della perfezione da parte della squadra di Vincenzo Italiano, che ha annichilito gli avversari meritandosi ampiamente la vittoria.

I due successi casalinghi di fila hanno permesso alla Fiorentina di interrompere due tabù. Era dal 23 gennaio 2021 che la Viola non vinceva due partite consecutive nel proprio stadio: vittorie contro Cagliari per 1-0 e Crotone per 2-1. Inoltre, era dal 19 settembre 2020 che la Fiorentina non otteneva due successi in fila al Franchi senza subire gol: 4-0 contro il Bologna nell’ultima gara casalinga della stagione 2019-20 e 1-0 con il Torino nella prima partita del campionato successivo.