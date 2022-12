I fratelli Amrabat festeggiano il passaggio del turno: “E’ orgoglio essere tra le prime 4 del mondo”

Al termine dell’incredibile vittoria del Marocco, Nordin Amrabat, fratello del centrocampista della Fiorentina Sofyan, ha voluto rendere omaggio all’impresa impresa del fratello, che ha poi baciato in mondovisione. Queste le sue dichiarazioni ad.nl:

“Sono così emozionato e così orgoglioso. Quasi piangendo. Anche i miei genitori hanno pianto. Siamo tra le prime quattro del mondo, abbiamo raggiunto le semifinali dei Mondiali. È davvero incredibile”.

Pronta la replica di Sofyan, anche lui incredulo per il traguardo raggiunto: “Non so nemmeno se abbiamo osato sognarlo. È incredibile. Forse non giochiamo il miglior calcio, ma lo facciamo con spirito di squadra, oggi serviva una prova come questa per superare il il Portogallo. Le mie gambe erano già pesanti prima della partita. Oggi è stata una vera e propria battaglia Abbiamo lottato per 120 minuti e tutti abbiamo percorso 15 chilometri”.