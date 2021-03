I frutti del mercato invernale: Malcuit disastroso, Kokorin desaparecido

Il pareggio contro il Parma e, più in generale, le ultime prestazioni della Fiorentina hanno tirato nuovamente in ballo il tema legato al calciomercato invernale. In un momento assai particolare, c’era bisogno di giocatori pronti fin da subito e in grado di calarsi nella dimensione. E invece, com’è noto, il ds Pradè ha scelto di puntare su due giocatori che non rientrano nell’identikit descritto sopra. Per motivi diversi, Malcuit e Kokorin non sono in grado di dare alla Fiorentina quello che voleva dal mercato.

L’ex esterno del Napoli aveva giocato appena 31′ con gli azzurri prima di arrivare in riva all’Arno e nell’ultima settimana ha giocato 79′ contro l’Udinese e tutta la partita contro il Parma. E autore dell’errore in occasione del gol del 2-2 di Kurtic. Poi c’è il russo, in campo per tre spezzoni di partita e infortunatosi contro Inter prima e Roma poi. Dimostrando di essere un giocatore tutt’altro che pronto e smentendo con i fatti chi con le parole aveva detto che lo fosse.