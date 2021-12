I giocatori del Benevento picchiano…ma arrivano due ammonizioni per il pallone buttato via. Ma Zufferli decide bene su un episodio chiave

Primo incrocio assoluto della Fiorentina con Luca Zufferli. L’arbitro della sezione di Udine però non si è certo distinto per un arbitraggio casalingo, anzi.

Per tutti i novanta minuti ha concesso ai giocatori del Benevento di poter ‘picchiare’ i giocatori viola. O sorvolando su alcuni episodi che sembravano netti, tipo una trattenuta reiterata al limite su Kokorin nelle fasi finali. E alla fine, incredibilmente, gli unici due ammoniti della gara risultano un calciatore gigliato, ovvero Bianco, e uno delle squadra avversaria, Calò, per aver allontanato il pallone dopo il fischio arbitrale (il secondo anche per proteste oltre al gesto). Una sorta di beffa.

Almeno c’è da dire però che lui e il suo guardalinee hanno fatto bene ad intervenire in un episodio chiave del match. Ci riferiamo alla rete annullata a Lapadula che avrebbe portato il Benevento sul 2-2. Nell’occasione infatti c’era un fuorigioco dello stesso attaccante sannita e di un altro suo compagno di squadra.