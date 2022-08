I giocatori della Fiorentina in coro: “Tifosi viola stateci vicino come fate sempre, vogliamo rigiocare nelle notti europee”

Ai canali social della Fiorentina hanno parlato alcuni giocatori viola per mandare un messaggio alla tifoseria gigliata in vista della partita di domani sera in Conference League contro il Twente. Alla domanda: “Cosa vuoi chiedere ai tifosi viola?”, Terracciano ha risposto: “Gli chiedo di fare quello che fanno sempre: supportarci, starci vicino e spingerci alla vittoria”. Gli fa eco il giovane Bianco: “Di cantare dal primo al novantesimo minuto”.

Il messaggio arriva anche da Saponara: “State con noi, perché sogniamo di rigiocare ancora nelle notti europee” e poi Mandragora: “Credo ci sia poco da chiedere. Abbiamo bisogno di voi. Sappiamo l’importanza della gara, venite allo stadio e sosteneteci”.