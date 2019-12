I giocatori della Fiorentina in prestito: Lafont brilla in Francia, Gilberto sale alla ribalta. Gori torna bomber, Saponara invece…

Arrivati quasi al giro di boa dei vari campionati come ogni anno prendiamo in esame il rendimento dei giocatori di proprietà della Fiorentina al momento in altri club in prestito secco, con diritto oppure obbligo di riscatto.

Andiamo in ordine di ruolo: iniziamo dal portiere Alban Lafont, titolare in viola la scorsa stagione e quest’anno in forza al Nantes in Ligue 1. La sua squadra si trova in una situazione di classifica interessante stazionando al quinto posto, ma dopo un buon avvio con tanto di belle prove l’estremo difensore ha incominciato ad incassare qualche gol di troppo: comunque il bilancio resta sempre positivo con 18 reti subite in 19 presenze in campionato fino ad ora. Discorso abbastanza simile anche per l’altro portiere in prestito, Simone Ghidotti, che con la Pergolettese in Serie C ha subito 17 reti in 14 presenze.

Difesa: il difensore centrale Pekto Histrov gioca con continuità nel suo Bisceglie pur non essendo un titolarissimo dato che sono 12 le presenze collezionate fino ad ora. Titolare della difesa è invece Riccardo Baroni nel Siena con un gol messo a segno in questa stagione, uguale a Juliàn Illanes con l’Avellino. Risalendo dalla Serie C alla B troviamo tra i centrali Pierluigi Pinto, il quale però è sceso soltanto due volte in campo con la Salernitana. Capitolo terzini: Cristiano Biraghi sta giocando spesso con la maglia dell’Inter complice anche l’infortunio di Asamoah sulla corsia sinistra, realizzando anche alcuni assist decisivi.

Chi ha giocato meno ma ha anche siglato un gol è invece David Hancko con il suo Slavia Praga. Lo stesso dicasi per Maxi Olivera in Paraguay con il suo Olimpia. Mostra invece continuità nella Fluminense Gilberto, il quale è diventato un perno della squadra tanto, come dicono dal Brasile, da convincere la dirigenza a prelevarlo definitivamente a gennaio dalla Fiorentina. Non si può dire lo stesso di Kevin Diks, con soltanto 4 presenze all’Aahrus in Danimarca. Titolarissimo invece l’ex laterale della Primavera Viola Gabriele Ferrarini nella Pistoiese con un gol messo a segno.

Centrocampo: Jordan Veretout è in prestito oneroso alla Roma e verrà acquistato nel prossimo mercato estivo dai giallorossi. Certezza della squadra del tecnico Fonseca con 15 presenze, grandi giocate e un gol segnato. Devono ancora ingranare invece l’ex Primavera Viola Nicky Beloko con il Gent e Mamadou Touré Diawara all’Olhanense. L’ex capitano della squadra di Emiliano Bigica, Erald Lakti, ha invece ormai preso per mano il centrocampo del Gubbio. Non è titolare ma ha segnato un gol in questa stagione Marco Marozzi con la Virtus Francavilla.

Attacco: iniziamo dalla trequarti, dove spunta Riccardo Saponara. Dopo una stagione discreta in prestito alla Sampdoria l’anno scorso, non ha finora reso come avrebbe dovuto con la maglia dei cugini del Genoa. Poche presenze senza mai segnare, vari gli infortuni che lo hanno costretto ai box. Sta invece giocando molto spesso l’ala sinistra Rafik Zekhini con la divisa del Twente: sono 14 le presenze in campionato per lui e un gol messo a segno. Nessun gol fino ad adesso invece dall’ex Primavera Viola Marco Meli in forza al Gubbio, dove ha raccolto dieci presenze stagionali.

Titolarissimo invece nell’Arezzo Gabriele Gori, il quale sta trascinando gli amaranto arrivando a sei reti siglate. Molte partite giocate ma zero gol invece per Salvatore Longo al Bisceglie, soltanto 6 le presenze di Martin Graiciar allo Sparta Praga. Salendo in Serie B c’è Mattia Trovato, una sola presenza con la maglia del Cosenza, mentre in A Giovanni Simeone, cinque gol messi a segno, punto fermo dell’attacco del Cagliari, che lo riscatterà a titolo definitivo in estate.