I giocatori italiani più costosi di sempre. La Fiorentina e quel rapporto con la Juventus favorevole per le tasche del club

Quali sono i 20 giocatori italiani più costosi di sempre? E’ presto detto, visto che è facilmente stilabile la classifica delle 20 operazioni più onerose che hanno riguardato calciatori italiani. Tra questi ovviamente anche giocatori che sono esplosi con la maglia della Fiorentina e che hanno spiccato il volo altrove. La destinazione però è quasi sempre la stessa, ovvero Torino sponda bianconera, con il club gigliato che negli anni ha visto gonfiare le proprie tasche grazie ai soldi versati dalla Juventus per accaparrarsi i migliori talenti made in Italy.

Al sesto posto della graduatoria troviamo infatti Federico Bernardeschi. Nella stagione 2017/2018, sotto la presidenza dei fratelli Della Valle, lasciò il capoluogo toscano per accasarsi alla Juventus per ben 40 milioni di euro. Esperienza al di sotto delle aspettative per l’esterno di Carrara che sembra destinato a lasciare i bianconeri nel corso di questa estate. Appena un gradino più sopra staziona invece Federico Chiesa. Solito destino è capitato infatti al prodotto del settore giovanile viola, stavolta però sotto la gestione Commisso. Il numero 22 bianconero porterà infatti la stessa cifra nelle casse della Fiorentina, ovvero 40 milioni di euro.

In cima a questa speciale classifica di giocatori italiano troviamo Jorginho. Il Chelsea infatti versò ben 57 milioni sul conto di Aurelio De Laurentiis per portarlo via da Napoli nell’estate del 2018. Vedremo se il filo diretto tra Fiorentina e Juventus continuerà ad esistere, Mandragora, in questo senso, potrebbe dare le prime risposte, stavolta però con direzione opposta al solito.