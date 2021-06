I giocatori più cresciuti di valore in stagione. Un solo calciatore indossa la maglia della Fiorentina in questa speciale classifica

Al termine di questa stagione, il noto portale Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato dei vari giocatori. Ecco di seguito la classifica dei profili che sono cresciuti di più dal termine della scorsa stagione (luglio 2020) ad oggi.

Un solo giocatore della Fiorentina figura in questa speciale classifica, e ovviamente non poteva che essere il bomber viola di questa stagione. Dusan Vlahovic è esploso con l’arrivo di mister Prandelli, così come è schizzato alle stelle il suo valore di mercato. Dai 16 milioni di appena un anno fa, oggi il calciatore vale secondo il portale specializzato 40 milioni di euro. Un plus di 24 milioni in una stagione che classificano i serbo in quinta posizione come cresciuta annuale. Di seguito la top 5 della nostra Serie A.

KESSIE (MILAN) 55 MILIONI (+35)

LUKAKU (INTER) 100 MILIONI (+32)

BARELLA (INTER) 65 MILIONI (+29)

BASTONI (INTER) 60 MILIONI (+28,5)

VLAHOVIC (FIORENTINA) 40 MILIONI (+24)