I giocatori più veloci della Serie A: nessun centometrista nella Fiorentina, o quasi Ecco chi troviamo in cima alla classifica

Chi è il giocatore più veloce della nostra Serie A? Attraverso i dati della Lega Serie A, sky ha stilato la top 20 per massimo sprint raggiunto in chilometri orari. Difficile trovare tracce di Fiorentina in questa speciale classifica, ma alcuni ex viola recitano un ruolo da protagonisti come centometristi.

Sul gradino più basso della graduatoria troviamo Sottil, esterno della Fiorentina attualmente al Cagliari. In rossoblù, nella partita contro la Roma, l’attaccante ha raggiunto la velocità di 34.74 km/h. Salendo troviamo Chiesa, ex viola che in bianconero ha raggiunto quota 34.83 km/h. Ma avvicinandosi al top della classifica, al terzo posto si fa spazio De Silvestri. Non più giovanissimo (quasi 33 anni), l’ex terzino viola quest’anno col Bologna ha sprintato a ben 35.31 km/h. Ma la sorpresa non è certa questa, anzi.

Davanti a tutti, sicuramente inaspettatamente, troviamo un giocatore della Fiorentina, attualmente in prestito allo Spezia. Stiamo parlando di Saponara, che contro il Milan, nella 22° giornata, ha raggiunto i 36.04 km/h. Stupefacente che a comandare questa speciale classifica ci sia proprio il trequartista, giocatore che fa della tecnica la sua arma migliore e che a Firenze non è certo ricordato per le sue cavalcate verso la porta avversaria.