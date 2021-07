I giorni di Antognoni: c’è attesa per il vertice con Barone

La Fiorentina ha cominciato ufficialmente la propria stagione. Primi allenamenti al centro sportivo Davide Astori, in vista della partenza per il ritiro estivo di Moena. Nella giornata di domani, poi, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di mister Vincenzo Italiano.

Ore calde anche per il futuro di Giancarlo Antognoni. Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, tra oggi e venerdì ci sarà il tanto atteso faccia a faccia tra la bandiera della Fiorentina e il direttore generale viola Joe Barone. Un incontro in cui finalmente si capirà se Antognoni accetterà la proposta della società di Rocco Commisso. In caso contrario, sarà divorzio tra le parti.