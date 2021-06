I giorni di Ribery

Sono giorni importanti in casa Fiorentina per la costruzione della squadra del futuro. Tra i tanti nodi da sciogliere, c’è anche quello che riguarda Franck Ribery. Il contratto del francese scade il 30 giugno e ancora non è chiaro quale sarà il suo destino. FR7 ha già fatto capire a più riprese di essere disposto a rimanere a Firenze e a tagliarsi l’ingaggio da quattro milioni di euro.

Rimangono i dubbi sul ruolo di Ribery, che non potrà più essere il punto fermo della Fiorentina ma uno splendido completamento da utilizzare magari a partita in corso. Sicuramente, però, non come punto fermo della Viola di Gattuso. Il tecnico calabrese l’ha ribadito al francese nell’incontro andato in scena al Forte dei Marmi e nei prossimi giorni arriverà una decisione definitiva, in un senso o nell’altro.