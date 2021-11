I gol dei due obiettivi di mercato della Fiorentina non bastano al Sassuolo, è pari contro il Cagliari. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari. Match ricco di gol e emozioni che ha visto i padroni di casa andare in vantaggio due volte ed essere rimontati due volte dai sardi. Ad aprire la gara ci ha pensato Gianluca Scamacca su suggerimento di Berardi. Poi la magia di Keità Balde, che in rovesciata buca un incolpevole Cragno. Nel secondo tempo due gol dal dischetto: al 51esimo Berardi porta in vantaggio i neroverdi, cinque minuti dopo Joao Pedro rimette il pari la gara. 2-2 il risultato finale. Sassuolo che sale a 15 punti, il Cagliari raggiunge momentaneamente la Salernitana a 7, entrambe ultime.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 32, Inter, Atalanta 25, Fiorentina, Lazio, Juventus 21, Roma 19, Bologna 18, Empoli, Verona 16, Sassuolo 15, Torino, Udinese 14, Venezia 12, Spezia 11, Sampdoria, Genoa 9, Salernitana, Cagliari 7.