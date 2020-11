I grandi artisti si esaltano sui palcoscenici importanti: Ribery cerca la redenzione nel tempio del calcio italiano

E’ proprio vero che i grandi artisti danno il meglio sui palcoscenici importanti. E cos’è se non un artista del pallone Franck Ribery, numero 7 della Fiorentina che a San Siro, la “Scala del calcio”, ha fatto vedere solo cose straordinarie.

Nella scorsa stagione, quando andò in rete contro il Milan uscendo tra gli applausi di tutto lo stadio, come ricorda la Gazzetta dello Sport. Ma anche in questo campionato, quando pur non segnando contro l’Inter confezionò due assist al bacio per Castrovilli e Chiesa.

Poi, in quella stessa partita, il duro intervento di Barella e l’uscita dal campo. Un colpo dal quale Ribery non si è più ripreso, tanto che ancora oggi il francese si deve ritrovare. Spesso fermo ai box e poco ispirato quando è sceso in campo tanto da non trovare la giocata decisiva nemmeno contro il Benevento.

Se è vero dunque che i grandi artisti si esaltano sui grandi palcoscenici, quella di oggi dovrà essere un’occasione da non perdere per Franck Ribery, Per non rischiare di essere fischiato, e rispondere a chi è già pronto a farlo con uno spettacolo che valga il prezzo del biglietto.