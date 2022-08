I grandi numeri del turn over viola: Con Italiano, tutti hanno chance anche dal primo minuto!

È il suo più grande orgoglio. “Il gruppo va in campo per dimostrarmi che tutti possono far parte di questa avventura. Ne sono fiero”. E quando Vincenzo Italiano dice tutti, intende davvero la rosa nella sua interezza. Meglio partire dai numeri per capire il concetto. In tre partite disputate tra campionato e Play Off, il tecnico viola ha utilizzato 23 giocatori: ma a far ancora più scalpore sono coloro chiamati a partire dal primo minuto, ovvero 22 nomi diversi. L’unico a giocare qualche minuto senza esser partito titolare è Zurkowski, con il centrocampista polacco peraltro infortunatosi proprio in quel frangente ( caviglia) e comunque dato per partente nei prossimi giorni di mercato (torna a Empoli?). Gli altri giocatori chiamati hanno tutti avuto almeno una chance dall’inizio.

E come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non c’è ruolo che fa differenza. Partendo dal portiere, con Gollini in campo con Cremonese ed Empoli e Terracciano schierato col Twente (e così sarà anche in Olanda), fino ad arrivare al centravanti. Jovic alla prima, Cabral col Twente, di nuovo Jovic domenica. Ci sono solo due calciatori che sono sempre stati schierati dal via, Milenkovic e Maleh. Il serbo però è il gronchi rosa, unico ad aver giocato ogni minuto in stagione, mentre il centrocampista marocchino è stato sostituito nelle due gare di campionato.