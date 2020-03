I grandi risultati della Mediacom. Commisso: “Soddisfatto dei traguardi, sono grato a tutti i dipendenti”

La Mediacom, la società fondata dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha annunciato quest’oggi che ha completato 2,170 miliardi di dollari di transazioni finanziare. Risultati davvero importanti, che sono valsi la proroga di quasi l’80% delle scadenze del debito a marzo 2025, con la rimanenza dovuta a febbraio 2024. Inoltre, è stato ridotto il tassi di interesse medio sul debito della Mediacom, che è passato dal 4,2% nel primo trimestre del 2019 a meno del 2,5%, un minimo storico per l’azienda di Commisso. Sono diminuiti anche gli interessi passivi dell’anno, che sono diminuiti dai 99 milioni di dollari del primo trimestre del 2019 ai 53 attuali: anche questo è un minimo storico per Mediacom.

Il presidente della Fiorentina, nonché fondatore di Mediacom, ha commentato così questi dati: “Siamo molto soddisfatti dell’esecuzione di queste transazioni finanziarie, in particolare visto l’estrema turbolenza del mercato causata dalla pandemia di Coronavirus. I mercati del debito riconoscono che Mediacom è tra le più forti dal punto di vista finanziario nel settore dei cavi negli Stati Uniti, con il costo del debito più basso rispetto alle altre principali società via cavo. Siamo grati per il costante supporto delle nostre relazioni bancarie di lunga data e, allo stesso tempo, diamo il benvenuto ai nostri nuovi finanziatori. Come sempre, sono grato per l’enorme lavoro e determinazione dei 4.500 dipendenti di Mediacom, che hanno prodotto eccellenti risultati finanziari e operativi nel 2019, evidenziati nel quarto trimestre del 2019 dal nostro 92esimo trimestre consecutivo di crescita dei ricavi da un anno all’altro e record di generazione di flussi di cassa gratuiti. I loro continui sforzi sono fondamentali per mantenere le nostre comunità collegate durante questa crisi di salute pubblica”.