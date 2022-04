I KO che danneggiano la Fiorentina. Un intero reparto fuori causa

Inutile fare finta di nulla: nella fase clou della stagione, la Fiorentina si è ritrovata a fare i conti con tanti KO. Un intero reparto è stato messo fuori causa dagli infortuni: il centrocampo.

Torreira e Castrovilli a casa, Bonaventura in panchina sì, ma ancora in ritardo di condizione; contro la Salernitana, la squadra di Italiano non ha potuto usufruire di questi tre elementi che, indubbiamente innalzano il livello qualitativo generale e valorizzano un giro palla che rischia di diventare troppo orizzontale.

In queste condizioni farebbe fatica chiunque, figuriamoci una Fiorentina che non ha giocatori con caratteristiche simili a questi tre (specialmente a Torreira) tra le alternative a disposizione.