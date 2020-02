I limiti complementari di Pioli e Iachini: la Fiorentina prosegue sulla linea… difensiva

Quasi solo Milan per 70 minuti, poi quasi solo Fiorentina nei restanti 30, paradossalmente proprio dal momento dell’espulsione di Dalbert. La sfida tra i due ex compagni in maglia viola si è chiusa con un 1-1 piuttosto beffardo per Pioli, che ormai pensava di averla sotto controllo, ma “meritato e forse stretto” a giudizio di Beppe Iachini. Colpe evidenti quelle dei rossoneri, ammesse dall’ex tecnico gigliato, perché proprio sul più bello i suoi uomini sono spariti dal campo. Altrettanto delittuoso l’atteggiamento di quelli viola invece, guardinghi (ma con lo svarione spesso dietro l’angolo) fin troppo, prima di gettarsi in avanti alla disperata. La linea della Fiorentina prosegue sulla difensiva, in attesa della crescita di cui parla il suo allenatore e che dovrà portarla ad aggredire maggiormente le partite: giocarsela solo nella mezz’ora finale potrebbe spesso non bastare.