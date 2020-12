I limiti di Caceres: chi al suo posto sulla destra? Le due opzioni di Prandelli

Dal momento del suo ritorno alla Fiorentina, Cesare Prandelli ha avuto fin da subito le idee chiare. Uno dei pilastri della rivoluzione del tecnico di Orzinuovi è stato il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4. Caceres e Biraghi ai fianchi di Milenkovic e Pezzella, questa la retroguardia schierata dall’allenatore della Fiorentina: nelle prossime partite, complice anche il calendario fitto, qualcosa è destinata a cambiare.

Sono due le possibilità a disposizione di Prandelli. La prima prevede l’inserimento di Martinez Quarta al centro della difesa e lo spostamento di Milenkovic sulla destra, un ruolo già ricoperto con Pioli in panchina. L’altra soluzione, che poi sarebbe quella più naturale, vede l’inserimento in campo di Lirola, con il resto della difesa invariato. Lo spagnolo, come si legge sul Corriere dello Sport, è un terzino-ala che diventerebbe l’alter ego perfetto di Biraghi per dare alla Fiorentina due incursori in gradi di segnare e servire assist. Fino ad oggi le esigenze di classifica hanno consigliato Prandelli di rimandare il campo, ma è indubbio che la crescita della Viola passi anche da questo tipo di novità.