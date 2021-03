I limiti e le contraddizioni del mercato della Fiorentina. L’eloquente caso Callejon

Una Fiorentina con tanti limiti e contraddizioni al proprio interno. Se ne parla in un articolo pubblicato stamani da Tuttosport dove si sottolinea che, a gennaio c’era bisogno di innesti pronti, fatto che invece non è accaduto. Ma anche che il secondo giocatore viola a guadagnare di più è José Callejon che arriva a percepire 2,2 milioni di euro netti a stagione per due anni. Lo spagnolo langue malinconicamente in panchina con soli sette minuti giocati nelle ultime sei gare.