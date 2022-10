I magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari per Andrea Agnelli

Notizia di queste ore è l’inchiesta portata avanti dalla procura di Torino sulle operazioni societarie della Juventus. Il club bianconero è accusato di falso in comunicazioni sociali, rivolte al mercato e aggiotaggio informativo. Il tutto sarebbe stato alterato attraverso false plusvalenze e conti non corrispondenti al vero.

Su La Stampa si legge come la Juventus pompato il valore di diversi suoi giocatori in scambi con altre società. I magistrati hanno chiesto al giudice delle indagini preliminari gli arresti domiciliari e l’interdittiva dai ruoli societari per il presidente del club Andrea Agnelli, ma la richiesta che è stata respinta.