I match analysts Firicano e Riela: “Il nostro lavoro consiste nello studiare i punti deboli degli avversari. Il 4-3-3 di Italiano è meglio del 5-5-5”

Stefano Firicano e Paolo Riela sono i due match analysts della Fiorentina che hanno presenziato oggi nel corso di Staff Talks, dai canali ufficiali del club. La doppia intervista ha tirato in ballo aspetti interessanti sulla figura dell’analista tattico nella squadra di Vincenzo Italiano. Ecco i temi più salienti:

“Un match analyst analizza la parte tattica degli avversari: la fase di possesso e di non possesso. Inoltre studia tutte le partite per confrontarsi poi con l’allenatore, con cui condivide idee e spunti per un fare un confronto. Ci piace confondere il mister con tutte le nostre idee. Durante le partite Firicano sta in campo, mentre Riela sopra (in tribuna ndr) e manda le azioni allo staff”.

E ancora: “Ci aiutiamo in tutto, studiando gli avversari e le nostre partite. Lavoriamo in sinergia analizzando le due fasi e proponiamo il tutto al mister per “asciugare” il lavoro raccolto. Cerchiamo di evidenziare aspetti positivi e negativi degli avversari per capirne la forza e i punti deboli. Italiano è un mostro (della tattica ndr): alla fine la decisione definitiva la prende sempre lui. Le migliori partite sono state per noi quella col Milan e quella col Napoli di Coppa, perchè hanno messo in pratica schemi provati coi calciatori. Cerchiamo sempre di programmare tutto, in ogni situazione”.

Infine, tra sogni e scherzi: “Il sogno è portare la Fiorentina in Europa e negli anni a venire continuare a crescere. Il 4-3-3 di Italiano è meglio del 5-5-5 di Oronzo Canà”.