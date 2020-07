I migliori stadi da visitare in Inghilterra. E in futuro potrebbe giocarci pure Chiesa

In questo periodo sentiamo parlare dell’Inghilterra in tantissimi modi, ma, soprattutto, per quanto riguarda la brexit e faccende relative al coronavirus. Negli ultimi tempi, anche l’esterno offensivo della Fiorentina, Federico Chiesa, è stato accostato a diversi club di Oltremanica. Il Chelsea e soprattutto il Manchester United hanno manifestato interesse per lui, insieme alla Juventus e all’Inter in Italia. Manteniamo però l’attenzione sui migliori stadi in Inghilterra e andiamo a vedere, secondo noi, quali sono.

The City Ground – Nottingham Forest

In prima posizione per iniziare questa lista c’è The City Ground, che ospita il Nottingham Forest FC.

Proprio sulle rive del fiume Trent, uno stadio è presente per il club dal 1898. Gran parte dello stadio è stato ricostruito e ampliato negli anni ’80 e ’90. Ha ospitato le partite della Coppa Europa 1996 ed è la bella vista sul fiume che aiuta a metterlo in questo primo posto.

Insomma, un bel posto da vedere nella bellissima Notthingham, oltre ad un’esperienza altamente consigliata.

Villa Park – Aston Villa

Il campo di gioco dell’Aston Villa FC, Villa Park, si trova sullo stesso sito dal 1897 ed è in realtà la seconda casa del club dopo Wellington Road.

Da allora il parco si è ampliato e nel 2000 lo stand di Trinity Road, che esisteva già dagli anni ’20, è stato finalmente demolito e sostituito. La facciata in mattoni dell’Holte End è stata ricostruita nel 1994 ed è uno dei motivi principali per visitarlo.

Assolutamente un pezzo di storia che deve essere visto almeno una volta nella vita.

Goodison Park – Everton

Uno degli stadi più antichi di questa lista, il Goodison Park è il campo dell’Everton dal 1892. È anche uno degli unici stadi di questa lista che si trova in una zona residenziale e dista circa due chilometri dal centro di Liverpool.

Pur essendo uno stadio storico, l’Everton continua a cercare nuovi terreni di gioco e il Goodison Park potrebbe non rimanere a lungo la casa del club.

L’accento a Liverpool è un po’ stretto e potreste necessitare di un sito web per le lezioni private online di Inglese prima di andarci, ma certamente un bel posto da vedere.

Stamford Bridge – Chelsea

Uno dei club di punta della Premier League, il Chelsea ha uno stadio di punta da disputare a Stamford Bridge. Lo stadio fu originariamente aperto nel 1877 come sede di atletica leggera per qualcosa e calcio, e solo nel 1905, quando i proprietari vollero una squadra di calcio professionista, fu costruito un nuovo stadio e il Chelsea FC si trasferì a Stamford Bridge.

Lo stadio è attualmente in fase di ristrutturazione, poiché il Chelsea spera di modernizzare le sue strutture e di aumentare la capacità e il club spera di tornare per la stagione 2021-2022.

Wembley – Nazionale

Lo stadio di Wembley (nella foto) è famoso quasi quanto lo è per il calcio.

Dal Live Aid ai campionati di Premier League, Wembley ha visto alcuni dei più grandi eventi della storia della Gran Bretagna. Lo stadio originale è stato costruito nel 1923 e l’edizione attuale ha aperto i battenti nel 2007. Lo stadio è la sede dell’Associazione Calcio e della Nazionale Inglese.