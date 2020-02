I milanisti continuano a dannarsi ed ora il loro bersaglio è l’escluso Calvarese

Dopo il rigore assegnato alla Fiorentina nei minuti finali della sfida contro il Milan, i tifosi del Diavolo hanno iniziato una propria crociata contro i loro antagonisti in campo. Prima Cutrone, colui che ha subito il fallo, poi Rocco Commisso ed infine l’arbitro Calvarese.

Questi, dopo giorni di soli attacchi frontali a tinte viola da parte dei tifosi rossoneri, si è ritrovato al centro delle polemiche quando, quest’oggi, è uscita la notizia della sua non designazione per il turno di questa settimana.

Dopo quasi sette giorni dal fatto, a Milano e non solo, qualcuno non è riuscito a darsi pace per il rigore subito. E tra ipotesi di complotto fantasiose e strani pensieri fatti sulle frasi pronunciate dal Presidente Commisso nelle scorse settimane, la polemica è continuata a social unificati.

Basta. Perchè ora si rigioca. Nonostante il Coronavirus e nonostante le polemiche.

Come mai #calvarese ha ricevuto la giornata libera? Premio per l’aver fatto il bravo ragazzo in Fiorentina Mila?#mistero — Louis Girardi®️ (@LGWsport) February 27, 2020