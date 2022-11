I motivi dell’esclusione di Zurkowski: il futuro del polacco è lontano da Firenze

A seguito delle convocazioni di Vincenzo Italiano in vista della partita di domani contro il Milan, una delle assenze che salta all’occhio, oltre a quelle già preannunciate di Sottil e Nico Gonzalez, è sicuramente quella di Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco, che nonostante abbia disputato pochissimi minuti in questo primo spezzone di stagione è stato convocato dalla sua nazionale per il mondiale, è costretto a saltare la trasferta a San Siro per un problema fisico.

Il classe ’97 non partirà con la squadra a causa di una lombalgia acuta che lo colpisce da inizio stagione. L’obiettivo del giocatore è quello di riposare e farsi trovare disponibile per almeno una delle partite del girone eliminatorio. Difficilmente poi lo rivedremo a Firenze: con ogni probabilità infatti lascerà la Fiorentina nella prossima sessione di mercato.