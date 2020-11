I Nazionali partono e la Asl minaccia provvedimenti contro i giocatori della Fiorentina

Nei giorni scorsi l’esterno offensivo della Fiorentina, Josè Callejon, era risultato positivo al Covid e l’Asl Toscana Centro aveva subito ordinato la quarantena per tutta la squadra. In sostanza c’era l’obbligo d’isolamento fino al 14 novembre, così come previsto dall’ordinanza regionale.

Sei giocatori però hanno risposto alla convocazione dei propri paesi, Vlahovic e Milenkovic per la Serbia, Pulgar per il Cile, Amrabat per il Marocco, Martinez Quarta per l’Argentina e Caceres per l’Uruguay. Calciatori che, spiega Asl, hanno violato la bolla sanitaria. E la stessa Asl fa capire che la situazione non cadrà nel vuoto, ma ci saranno provvedimenti. Quali potrebbero essere lo capiremo però solo nei prossimi giorni, ma potrebbe anche sfociare il tutto in una denuncia.