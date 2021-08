I nomi caldi del mercato della Fiorentina: Da metà mese comincerà la rivoluzione. Italiano vuole giocatori che abbiano voglia di lottare per la maglia, altrimenti è cessione

Orsolini, Rugani, Belotti. Sono nomi caldi per il mercato della Fiorentina. L’ultimo se dovesse partire Vlahovic, anche se crediamo e speriamo che non ce ne sia bisogno. Ma le prossime due settimane saranno belle bollenti in questo senso, con le sirene del Tottenham pronte a farsi nuovamente sentire, ma anche con l’Inter (che potrebbe cedere Lukaku) pronta ad entrare in azione. Tutte squadre convinte che Dusan diventerà uno dei centravanti più forti in Europa.

E poi la difesa, perché la probabile partenza di Milenkovic (che si concretizzerà probabilmente subito dopo Ferragosto), ha fatto bloccare Nastasic, ma non solo. La Fiorentina non sembra ancora convinta al 100% dell’operazione ed ecco che Rugani potrebbe tornare di moda. Ma Pradè ha tanti altri nomi sull’agenda. Italiano chiede qualcuno che sappia giocare bene con i piedi, che imposti l’azione, ma anche forza e centimetri. Non possono bastare Igor e Martinez Quarta, con Pezzella che rimarrà in bilico fino all’ultimo giorno di mercato.

A proposito dell’argentino: se arriveranno offerte congrue partirà, altrimenti sarà ancora lui il capitano della squadra. D’altronde, dentro lo spogliatoio, rimane uno dei leader, uno di personalità, uno che a Firenze e alla Fiorentina è legato per tanti motivi, non soltanto calcistici.

Da metà mese in poi comincerà insomma la vera rivoluzione, o meglio il completamento di una rosa che tra cessioni e arrivi dovrà trovare la miglior composizione possibile. Cosa che non è praticamente mai riuscita, da quando Commisso è arrivato a Firenze. Oggi, che c’è un allenatore che ha tempo e voglia di programmare, che ha le idee ben chiare, tutto questo sarà probabilmente possibile. Italiano vuole allenare una squadra composta da giocatori che abbiano voglia di lottare per la maglia, altrimenti meglio la cessione: il discorso vale per tutti, big e non big. Lirola su tutti, ad esempio, è chiamato a decidere in fretta. Di musi lunghi, di situazioni particolari, ce ne sono state fin troppe in questi anni. Meglio un giovane in più, motivato, che un ottimo giocatore senza stimoli. Su questo tutti sembrano essere concordi. Meno di un mese e capiremo che Fiorentina è nata, quanto potrà far sognare e quali obiettivi potrà raggiungere. Oggi, il cantiere, è appena stato aperto.