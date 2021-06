“I nomi che girano in orbita Fiorentina sono giocatori giovani, ma da salto di qualità. Castrovilli all’Europeo? Può servirgli, altrimenti resta un giocatore circoscritto ad una realtà limitata”

L’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, facendo il punto sulle ultime vicende di calciomercato che riguardano la Fiorentina: “I nomi che girano sono giocatori da salto di qualità, sempre rispettando un’età parecchio giovane. Sono giocatori su cui poter costruire e lavorare grazie a Gattuso, ma allo stesso tempo giovani che devono avere il tempo di adattarsi al calcio italiano che è diverso da quello tedesco e argentino. Adesso però si cerca gente con gli attributi. Rino vuole giocatori che diano il 100% e quando si va su certi profili le valutazioni lievitano perché tutte le squadre cercano queste caratteristiche.

Fase difensiva? “Sicuramente Gattuso avrà parlato con Milenkovic e Pezzella che hanno regalato 30 gol quest’anno: non possono pretendere di giocare a tre, e l’allenatore gli ha detto che si gioca a quattro. Sono due giocatori complementari, ma molto dipenderà anche dagli esterni e dai due davanti alla difesa. A noi quest’anno ci hanno bucato centralmente e abbiamo solo riparato nella parte finale della stagione con Pulgar. I centrali difensivi sono una priorità, bisogna dare certezze e tranquillità all’attacco partendo dalla difesa.

Infine su Castrovilli e la sua partenza last minute per Euro 2020: “Il calcio è anche questo, gli infortuni capitano. Spero che giocando e vedendo grandi campioni all’Europeo acquisisca quella mentalità internazionale che a Firenze non può dimostrare. Questa esperienza potrà tornarci comodo e potrà tornargli di grande utilità, altrimenti resta un giocatore circoscritto ad una realtà limitata”.