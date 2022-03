I nomi sul taccuino di Burdisso nella sua missione argentina

Il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ha approfittato della pausa nazionali per fare ritorno nella sua argentina. I dirigente viola è stato infatti prima immortalato spettatore in Argentinos Junior-Velez e poi in Argentina-Venezuela. Due foto che fanno capire chiaramente come, sotto gli spostamenti di Burdisso, ci siano precise logiche di mercato della Fiorentina.

I nomi sul taccuino sono quelli di Luca Orellano, esterno offensivo del Velez e Agustin Alvarez del Penarol, entrambi con una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. E poi c’è anche Marcos Senesi del Feyenoord: centrale classe ’97 con passaporto italiano, è in scadenza di contratto nel 2023. Quello che sicuramente è certo però, è che la lista top secret di Burdissso è sicuramente molto più lunga. A riportarlo è La Nazione.