I numeri allarmanti dell’attacco della Fiorentina. Italiano senza Nico Gonzalez deve inventarsi qualcosa

Il Corriere Fiorentino mette a nudo un dato allarmante sulla Fiorentina, in particolare per ciò che riguarda il reparto offensivo della squadra di Italiano. L’attacco viola è il peggiore fra le prime 12 squadre di Serie A. Dopo 10 gare, appena 13 reti messe a segno da Vlahovic e compagni. Nelle ultime 5 partite, è arrivato un solo gol su azione, quello del 2-0 di Gonzalez contro il Cagliari, colpito poi su rigore e su punizione. Invece Udinese, Napoli, Venezia, e Lazio, quando non hanno mantenuto la rete inviolata contro i viola, hanno subito gol su rigore o su azione d’angolo.

A tutto ciò si aggiunge l’assenza forzata dell’argentino ex Stoccarda. Forfait pesantissimo, dato che è l’unico giocatore in rosa capace di saltare l’uomo con continuità. Callejon e Sottil registrano un solo gol in due, mentre il tanto inseguito sogno estivo Berardi, è già a quota 4 gol e 2 assist col suo Sassuolo.