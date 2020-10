Attraverso il proprio sito ufficiale la Fiorentina ha comunicato i numeri di maglia dei nuovi arrivati Antonio Barreca, Josè Callejon e Martinez Quarta. Il difensore argentino ha optato per la casacca numero 2 che per tanti anni a Firenze è stata di Gonzalo Rodriguez mentre l’esterno spagnolo ex Napoli ha scelto la numero 77 che fu di Thereau essendo occupato il suo canonico 7. Per Barreca maglia numero 27.

