I numeri parlano per lui. L’obiettivo di Prandelli per far volare la Fiorentina

Il passato parla per l’allenatore. Come scrive il Corriere Fiorentino Prandelli tirò fuori dal cilindro un giovanissimo Alberto Gilardino, mettendolo in condizioni di segnare la bellezza di 23 gol. Stesso discorso negli anni a Firenze: 66 reti totali la prima stagione con Luca Toni (30 centri) capocannoniere e scarpa d’oro, 62 l’anno dopo (16 gol a testa per il bomber di Pavullo e Mutu) e via così per una media, nelle cinque stagioni in viola, di 56,8 reti segnate a campionato. Insomma, con Prandelli gli attaccanti spesso hanno spiccato il volo e questo sarà uno degli obiettivi del tecnico di Orzinuovi

